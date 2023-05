Pierre Aucaigne : “L’arrivée de Momo à la télévision a été un tsunami”

Mais comment mettre en valeur sa quarantaine de phrases déjantées ? En album. Résultat ? Une adaptation en bande dessinée intitulée “Je suis ce que je pense (les pensées de Momo)” qui a donné des idées à Jean-Marc Mahin. Le président du Festival International du Rire de Rochefort a en effet proposé d’afficher ses phrases cultes partout dans la ville (vitrines des commerçants, sous-verre de bières et on en passe) durant ce week-end de la 42e édition du FIRR. Une véritable balade "Momomaniaque" qui a marqué les festivaliers.

"Je suis ce que je pense (Les pensées de Momo)", Chez Yvette. Dessin: Rodrigue. Textes: Pierre Aucaigne. ©Bernard Demoulin

Momo, votre personnage candide créé il y a 40 ans, a débarqué en Belgique dans l’émission Bon week-end sur la RTBF. À tel point que certains vous prennent toujours pour un Belge.

”(Sourire). Oui, enfin, surtout à l’époque. Aujourd’hui, je ne le joue pratiquement plus mais ce personnage est toujours présent dans la mémoire collective. Ce qui est plutôt plaisant. Je le refais donc de temps en temps quand l’envie et le besoin s’en font ressentir. Il m’arrive donc de ressortir de temps en temps sa valise mais pas d’en faire un spectacle ou film (un projet n’avait pas abouti malgré une série burlesque en 10 épisodes à la Mister Bean, Les aventures de Momo, qui avait plutôt bien marché sur la RTBF, NdlR.) pour autant. J’ai envie de passer à autre chose. Il y a d’autres personnages dans mon spectacle. Momo est juste un petit sketch et une sorte de rappel pour ceux qui veulent le revoir. Avec Momo, ce sont plutôt des projets en BD. On ne le retrouvera pas sur scène mais de manière récurrente dans des aventures iconoclastes.”

"La momomaniaque a été aussi prenante qu'envahissante. Des gamins s'habillaient en Momo et jouaient à se jeter sur leur valise dans les cours d'école!"

Avec le recul, ce personnage a-t-il été un avantage ou inconvénient à votre carrière ?

”C’est toujours un peu le danger, surtout lorsqu’on ne maîtrise pas ce moment où on le fait. J’étais un peu dans un monde parallèle. Les gens se sont pris d’affection pour ce personnage d’une façon assez marquée. J’ai été agréablement surpris mais c’était assez bizarre car le démarrage de ce personnage à la télévision a été un tel tsunami ! À tel point que, quand je faisais mes entrées spectaculaires dans l’émission où je me jetais sur ma valise en traversant toute la scène… les enfants faisaient la même chose dans les cours d’école ! Les gamins jouaient à ça. On appelait cela la 'momomaniaque' en Belgique. Des gens s’habillaient en Momo en venant me voir. C’est aussi prenant qu’envahissant. Et parfois difficile à gérer.”

Comment avez-vous réussi à sortir de ce personnage à succès ?

”En essayant de présenter autre chose aux gens. C’est toujours la difficulté car, quand les gens aiment un personnage, il est compliqué de leur montrer qu’on sait faire autre chose. Même si cela est très bien fait. Les gens sont un peu figés. C’est comme un chanteur qui a fait un tube : les gens ne demandent plus que cela. On est un peu coincé dans cette spirale. Mais il faut juste l’accepter, ne pas renier ce qu’on a fait et que des gens l’ont aimé. Après, il faut savoir jongler avec cela, d’où des pièces comme Le père Noël est une ordure ou La bonne planque jouées en Belgique. J’ai aussi monté des spectacles avec un personnage de directeur de théâtre, celui que je développe avec Bruno Coppens ou encore celui de cuisinier avec les frères Taloche pour le prochain festival du rire de Liège. Je présente d’autres choses donc ça se renouvelle dans l’esprit des gens. et il est important de le faire avec des Belges car j’adore votre esprit humoristique qui se rapproche fortement du mien.”

Est-il difficile de perdurer dans le métier de nos jours ?

“Oui, il faut se battre à l’heure actuelle. Et cela va être encore plus compliqué -pour ne pas dire quasiment impossible- de faire des carrières de 30/40 ans comme nous pour la génération qui arrive. C’est un monde qui va vite et avec des cycles rapides…”

D’où votre absence en télévision ?

“Par la force des choses, il n’y a plus de vitrines pour nous. Plus d’émissions destinées à notre travail. La télé n’est plus aussi porteuse non plus comme à l’époque de Patrick Sébastien. Dans notre métier, la télé a aussi un rendu toujours plus plat qu’en direct dans une salle de théâtre. Là où l’on ressent la transpiration et les émotions. Il faut donc être méfiant sur la télé. Il est très compliqué d’y faire un sketch à cause de la technique, des caméras et format particuliers.”