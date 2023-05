La nouvelle vie de Maureen Dor : “La télévision ne me manque pas du tout”

Qu’est ce qui vous a donné envie de sortir un premier roman ?

”Ce roman a été adapté d’un scénario que j’avais co-écrit avec un ami chanteur il y a environ 10 ans. À l’époque, on n’avait pas réussi à en faire un film mais j’aimais bien l’histoire et je n’avais pas envie de laisser ça sur le côté. Je ne savais toutefois pas si j’étais capable de me lancer dans l’écriture d’un roman. Mais les dizaines ont toujours été très symboliques chez moi. À 40 ans, j’ai créé les Éditions Clochette, donc je me suis dit qu’à 50 ans, je pouvais me lancer dans ce nouvel exercice.”

Avez-vous mis du temps à vous trouver en tant que romancière ?

”Je me suis rendu compte que de la même façon qu’on a une voix parlée, on a une voix écrite. J’ai mis du temps à trouver le style que je voulais donner à mon écriture. Je n’ai vraiment pas pris ça par-dessus la jambe.”

Comment vous a été inspirée l’histoire de ce père, chanteur romantique qui se produit dans des maisons de retraite pour donner un peu de joie aux résidents, et de sa fille dont les intentions ne sont vraiment pas les mêmes ?

”S’il y a bien un domaine que nous connaissons mon co-auteur et moi, c’est celui du petit succès. Celui des petites salles ou de grandes salles pas très remplies. On a voulu raconter l’histoire de ce qui se passait dans la tête d’un artiste, ici Hervé Vincent, qui n’est ni une Beyoncé, ni un Stromae mais qui chante pour procurer de la joie. C’est une forme d’hommage à ces artistes à petits succès qu’ils font un métier qu’ils aiment. Derrière cette histoire se cache également celle d’un père et d’une fille et de leur relation étant devenus adultes.”

Au début du livre, vous écrivez : “Soyez gentils avec vos enfants, ce sont eux qui choisiront votre maison de repos”. Pourquoi ?

”Toutes les vieilles personnes ne sont pas forcément gentilles ou aimables. On peut être un vieux crétin. On critique souvent les enfants qui ne vont pas voir leurs parents mais peut-être que ces derniers n’ont pas été très gentils avec eux. Ce rapport entre parents et enfants m’intéressait. Le chemin familial est une route qu’il faut nourrir. Il n’y a pas de miracle.”

En temps normal, vous vous adressez au jeune public. Avec ce roman, vous visez davantage les adultes. L’exercice de rédaction est-il le même ?

”Ça change tout. Quand j’écris pour un public adulte, j’ai le droit d’utiliser un vocabulaire beaucoup plus large et surtout d’écrire plus de pages. Je dois moins m’adapter à mon public.”

Vous avez quitté la télévision pour démarrer une carrière dans l’édition ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de franchir le cap ?

”J’ai commencé la télévision très jeune. J’avais 17 ans et demi. Et, les gens ne m’ont pas vu vieillir. Ils n’ont pas vu que je suis passée de jeune fille à femme et à mère. C’était assez frustrant pour moi d’avoir toujours cette image de “la petite Maureen”. J’ai donc voulu changer radicalement de métier. Et là, je n’étais pas systématiquement comparée à la petite jeune fille que j’étais avant. On acceptait la femme que j’étais. Maintenant, je ne crois pas que les expériences qu’on fait dans la vie ne servent à rien pour plus tard. La télé, c’était une étape de ma vie et elle m’a aidé à trouver plus facilement un éditeur.”

La télévision vous manque-t-elle ?

”Non, pas du tout. Je ne dis pas que je n’en referai plus jamais mais je suis contente d’avoir quitté ce milieu-là. Par contre, la scène, elle, me manque. Je suis donc en train d’écrire une pièce de théâtre.”

Vous allez ressortir un troisième bouquin avec François Hollande. Quel partenaire de travail l’ancien président de la République est-il ?

”Un super partenaire ! Il est très impliqué et agréable. Quand il parle en public, ça ne se voit peut-être pas, mais en privé c’est un homme très marrant. Il m’impressionne par sa culture générale et politique.”

Revenez-vous souvent en Belgique ?

”Je suis née en Belgique et j’y ai vécu un certain temps donc je suis profondément belge. Toute ma famille est en Belgique. Chaque année, je me rends aux puces de Chimay, près d’où mes parents habitent. C’est un rituel. J’adore également recevoir des amis belges à Paris, je leur fais visiter la ville à vélo.”