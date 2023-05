Les Schtroumpfs, Blake et Mortimer, Buck Danny, Spirou et Fantasio, Bob et Bobette : ces héros de bande dessinée qui vivent très bien sans leurs créateurs

Immédiatement, la fille de Franquin a saisi la justice et obtenu en référé la suspension de la parution du Retour de Lagaffe. Restait à trancher l’affaire sur le fond. Les deux parties avaient décidé de s’en remettre à un arbitrage privé. Un avocat bruxellois a été désigné. Il a rendu son verdict mardi. Gaston Lagaffe peut renaître mais sous condition. Il faut l’aval d’Isabelle Franquin pour tout projet. Y compris le choix de l’auteur. Comme elle ne l’a pas été pour le choix de Delaf (le Canadien Marc Delafontaine), rien ne dit que Le retour de Lagaffe sera un jour commercialisé.

"Le retour de Lagaffe" par Delaf, un retour pas aussi certain que ça... ©Delaf d’après Franquin / Dupuis, 2023

Cette affaire rappelle la délicate opération qui consiste à faire vivre un personnage ou un univers après la mort de son ou ses créateurs. Pourtant, à y regarder de plus près, force est de constater qu’il y a de beaux succès à la clé. Le plus exemplaire est certainement celui de la franchise Spirou et Fantasio. Le personnage du groom a été créé à la fin des années 30 par Rob-Vel pour animer le magazine Spirou lancé par Dupuis. Mais durant la guerre, Rob-Vel, qui est décédé en 1991, le vend à l’éditeur. Depuis, il n’a pas cessé de passer de main en main. Celles de l’incontournable Franquin, Fournier, les duos Tom et Janry, Morvand et Munurera, Yoann et Vehlmann… Avec des fortunes diverses, c’est vrai. La tentative de donner un aspect un peu manga à la franchise dans le courant des années 90-2000 en a déstabilisé plus d’un. Mais, plus de 80 ans plus tard, l’aventure continue.

Franquin est indubitablement celui qui a propulsé le tandem Spirou et Fantasio sur le devant de la scène BD.

Blake et Mortimer au sommet de leur forme

Autre succès à la longévité insolente : Buck Danny. Il a aussi fait ses premiers pas dans l’hebdomadaire Spirou à partir de 1947. À la manette : Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon. Le premier est mort en 1989, le second dix ans plus tôt. Après avoir repris le travail de dessinateur, Francis Bergèse a aussi signé les scénarios jusqu’en 2008. Depuis, ils sont quelques-uns à avoir continué l’œuvre de Charlier et Hubinon. Des commandes des avions de la Seconde Guerre mondiale à ses débuts, voici désormais Buck Danny bien installé dans des jets ultramodernes, avec un succès qui ne se dément pas.

Buck Danny. ©Dupuis

Même constat pour les inséparables Blake et Mortimer. Depuis la mort d’Edgar P. Jacobs en 1987, on ne compte plus ceux qui ont redonné vie au tandem, que ce soit en matière de scénario ou de dessin : Bob de Moor, Jean Van Hamme, Didier Convard, Yves Sente, Jean Dufaux, François Rivière, André Julliard, René Sterne, François Schuiten, etc. Edgar Avec des succès énormes comme celui de L’affaire Francis Blake (par Jean van Hamme et Ted Benoît) sorti en 1996 : 600 000 exemplaires vendus ! Les plus récents tournent le plus souvent autour des 250 000 copies écoulées, rien qu’en France. Edgar P. Jacobs a signé 12 aventures de Blake et Mortimer. Ses successeurs déjà 18. Et deux nouvelles sont en production chez Yves Sente.

Contrairement à Tintin, Blake et Mortimer ont été repris par plusieurs auteurs après la mort de Jacobs. ©Photo News

Dans un genre très différent mais aussi repris par d’innombrables auteurs et dessinateurs, figurent les albums de Bob et Bobette. On ne les compte plus. Il y en a 361 selon Wikipédia. Probablement plus si on inventorie toutes les parutions. C’est, là aussi, colossal. Willy Vandersteen qui a créé la série en 1945 en a assuré les scénarios et dessins jusqu’en 1990, année de sa mort. Il était très bien entouré pour ce faire. Ils sont nombreux à poursuivre son œuvre tant à l’écriture qu’à la mise en dessin.

Bob et Bobette

Les Schtroumpfs et Lucky Luke

Au rayon des succès planétaires, il est impossible de ne pas évoquer celui des Schtroumpfs. 35 millions d’albums vendus dans le monde, plusieurs séries animées au succès colossal dont une 100 % belge sortie en 2021, des films d’animation et d’autres avec prises de vues réelles. Ceux-ci, au nombre de trois ont engrangé à eux seuls un milliard de dollars ! Tout ça sans compter les disques, CD et DVD, et tous les droits liés aux figurines et produits dérivés. Schtroumpf alors, c’est énorme pour des personnages créés en 1958 dans un album de Johan et Pirlouit ! Depuis le décès de Peyo, c’est son fils, Thierry Culliford qui est à la manœuvre, en particulier pour l’édition des nouveaux albums. Ceux-ci conservent parfaitement la ligne suivie par Peyo.

Les nouvelles aventures de Lucky Luke. ©Lucky Comics

Le cas de Luky Luke, autre méga succès de la BD en Europe, est quelque peu différent. Après avoir signé les premiers scénarios dès 1946, Morris s’est rapidement entouré de plumes pour écrire les histoires de son cow-boy. La plus fantastique étant celle de René Goscinny, bien entendu. En revanche, il n’était pas question pour le papa de l’homme qui tire plus vite que son ombre de partager le dessin. Il l’a assuré lui-même jusqu’à sa mort en 2001. Depuis, c’est Achdé qui a pris la relève. Avec plus de 300 millions d’albums vendus dans le monde, Lucky Luke figure dans le top de la BD, avec Tintin et Astérix. Il a aussi connu de nombreuses adaptations pour la télévision, le cinéma et même l’univers du jeu vidéo. Avec des fortunes diverses cependant. Tout comme les albums publiés après le décès de son créateur. Il est vrai qu’il est difficile de tenir la comparaison face au génie de Goscinny !