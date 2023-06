Ils ont osé schtroumpfer le Schtroumpf

Amateur de superhéros, géniteur de Captain Biceps, repreneur de l’univers Mickey sur un album très original, Tebo commence à en imposer dans le petit de la bande dessinée. Pourtant, quand il est question de l’origine de cette lecture personnelle du monde des lutins bleus, il “balance” sur le mode “c’est pas moi, c’est eux” : “Tout est parti d’un coup de fil du Lombard”. L’éditeur était en quête d’un scénario pour la série classique. “Même si j’avais beaucoup de travail à ce moment-là, je suis assez incapable de dire non. J’ai toujours une crainte qu’on ne me propose plus de boulot. Le lendemain, j’avais l’idée du Schtroumpf qui ne parle pas schtroumpf”. Mais une idée ne fait pas un album et il faudra finalement quelques longs mois pour que le déclic de cet album (la perte de mémoire d’un personnage central de l’univers de Peyo) s’esquisse et s’impose.