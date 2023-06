Trois bonnes raisons d’inciter vos enfants à lire

Plus concentré !

La lecture développe la concentration des enfants, qui sont en général d’un naturel très dissipé en bas âge. Le fait de devoir tourner les pages et de se focaliser sur la trame les oblige à maintenir leur attention sur une seule chose. Évidemment, il faut que le livre les intéresse. Aussi, quand ils sont petits il faudra opter pour des ouvrages avec des images pour ne pas les décourager. Une fois qu’ils seront capables de lire réellement, mieux vaut oublier les récits trop explicatifs. Les spécialistes estiment que c’est seulement à l’adolescence, une fois que le cerveau est complètement formé, qu’ils sont véritablement aptes à comprendre ce type d’écrits. Ces derniers ont d’ailleurs un pouvoir tout particulier : développer l’imagination. De fait, les adolescents feront irrémédiablement travailler leurs méninges en tentant de reproduire les visages, les actions, et les paysages décrits dans les livres. Sachez également, que comme toute autre discipline, la lecture demande une forme de rigueur. Dès lors, si un enfant commence un ouvrage, encouragez-le à aller jusqu’au bout. Lorsqu’il aura tourné la dernière page, il ressentira cela comme une victoire.

Un vocabulaire plus riche

C’est un fait déjà connu : lire permet à tout un chacun d’apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Toutes ces nouvelles connaissances, l’enfant va les assimiler, les organiser et les lier avec celles qu’il possède déjà. Une manière pour lui de former des périphrases et d’utiliser des synonymes de mots qu’il connaissait jusqu’à présent… Tant d’astuces qui l’aideront à s’exprimer plus facilement, que cela soit à l’oral ou à l’écrit, et qui vont également lui permettre d’améliorer son orthographe. D’ailleurs, selon une étude menée par des chercheurs à Berkeley, en lisant un livre, votre enfant retiendra deux fois plus de vocabulaire qu’en regardant la télévision.

Mieux dormir

Combien de fois n’avez-vous pas senti vos yeux se fermer alors que vous étiez en pleine lecture ? Lire avant d’aller dormir a en quelque sorte l’effet d’un somnifère. L’esprit et les muscles sont positivement détendus et le taux de cortisol responsable de l’hormone du stress baisse. Votre cerveau comprend alors que l’heure est venue de vous reposer. Ce mécanisme se produit également chez les enfants. Lire une histoire quelques minutes avant l’heure du coucher, lui permet donc de déconnecter de la réalité, d’oublier l’école et de rejoindre le monde de l’imaginaire dans ses rêves tout en douceur.

Nos cinq livres coups de cœur