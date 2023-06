"C'est une légende dans le monde de l'art et ce serait un honneur pour moi de suivre ses traces (...). C'était le plus grand homme que j'ai connu", écrit-il.

Né à Brooklyn en 1930, Romita Senior a travaillé avec Stan Lee (1922-2018), le co-créateur de nombreux super-héros Marvel dont Spider-Man.

"Je n'avais jamais lu un Spider-Man ou même connu son existence jusqu'à ce que Stan vienne avec une pile d'albums et me dise 'ça te plairait d'essayer Spider-Man?'", avait raconté Romita Senior en 2001 dans un entretien avec Alter Ego, un magazine spécialisé dans la BD.

Stan Lee avait également co-créé Daredevil --le premier super-héros sur lequel Romita Senor a dessiné pour Marvel, selon cet entretien.

Stan Lee est mort à l'âge de 95 ans en 2018, la même année que l'autre co-créateur de Spider-Man, Stephen Ditko, décédé à 90 ans.

Comme son père, Romita Junior, 66 ans, a également travaillé sur "The Amazing Spider-Man" et Daredevil.

Au début de sa carrière, Romita Senior avait aussi travaillé pour la maison d'éditions rivale DC Comics.

Les super-héros se sont fait connaître du grand public en 1938 avec la naissance de Superman dans le premier numéro d'Action Comics, rejoint l'année suivante par Batman.

Le genre avait perdu en popularité durant la période d'avant-guerre mais a retrouvé les faveurs du public à la fin des années 1950 et au début des années 1960, en particulier grâce à Stan Lee qui a lancé en 1961 pour Marvel Comics la série des "Quatre fantastiques" (The Fantastic Four). Suivront une foule d'autres personnages comme Hulk, Thor, Spider-Man, les X-Men ou Black Panther.

Tous sont devenus des visages familiers de la culture pop, sur les écrans de cinéma comme dans les jeux vidéo et ces héros sont les jouets les plus demandés par les enfants pour Noël.