Cachez ce décolleté qui nous importune : la municipalité de Dieppe se montre plus prude que les prudes

Toute publicité est bonne à prendre, dit-on. Ce n’est probablement pas l’avis des organisateurs du festival de bande dessinée qui doit avoir lieu à Dieppe les 22 et 23 juillet, comme chaque année depuis plus de 20 ans. En cause, l’affiche de l’événement. Dévoilée sur le site Facebook de la manifestation mardi dernier, elle n’y est restée que quelques heures avant de disparaître pour réapparaître un peu plus tard, un tantinet retouchée. Explication : ce qu’elle montrait n’a pas plus à la municipalité de Dieppe.