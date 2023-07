Britney annonce la date de sortie de son autobiographie “The Woman in me”

Aux travers des nuages, on aperçoit toutefois une éclaircie. Il y a quelques jours, l’éditeur américain Simon&Schuster a annoncé la publication de “The Woman in me” (”La femme en moi”), l’autobiographie de Britney Spears (qu’il a gagnée aux enchères pour une somme de 15 millions de dollars…) qu’il décrit comme une “histoire incroyablement émouvante de liberté, de gloire, de maternité, de survie, de foi et d’espoir”. “Ça arrive… Mon histoire. À mes conditions. Enfin”, annonce l’interprète de Toxic elle-même sur les réseaux sociaux.

La sortie des mémoires de Britney est prévue pour le 24 octobre prochain mais le bouquin est déjà disponible en précommande. Pour le moment, seule la version en anglais est annoncée. On ne sait pas encore si le livre sera traduit en plusieurs langues.

Giflée par le garde du corps des Spurs à Las Vegas

Cette nouvelle a été annoncée quelques jours après une énième mésaventure de la star de la pop. Comme elle le raconte elle-même sur Instagram, Britney Spears a été frappée au visage par, Damian Smith, le garde du corps du jeune basketteur français, Victor Wembanyama, star des San Antonio Spurs, alors qu’elle s’était approchée de lui pour prendre un selfie à l’entrée d’un restaurant situé à Las Vegas. “J’ai décidé de l’aborder et de le féliciter pour son succès. Comme il y avait beaucoup de bruit, je lui ai tapé sur l’épaule pour attirer son attention “, détaille-t-elle sur le réseau social avant d’ajouter : “Son service de sécurité m’a alors giflé sans regarder en arrière.”

La violence du coup a presque fait tomber la chanteuse qui choquée aurait déposé plainte pour “coups et blessures”. Après s’être rendu compte qu’il s’agissait de Britney Spears, le garde du corps des Spurs est allé lui présenter ses excuses en expliquant qu’il ne l’avait pas reconnue (tout comme Victor Wembanyama d’ailleurs). Si ses excuses ont été acceptées par la star, cette dernière aimerait toutefois que ces dernières soient publiques, peut-on lire sur les sites de TMZ et Variety.