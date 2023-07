Charline Vanhoenacker, féministe dans l’âme : “L’idée n’est pas que la femme domine l’homme !”

Avec Titiou, journaliste et écrivaine (Le couple et l’argent), la star belge de la radio française a rédigé un cahier de vacances d’exercices féministes afin de montrer son ras-le-bol de la domination masculine. Au menu : découpez votre Bertrand Cantat en papier afin de séparer l’homme de l’artiste, trouvez la formule de l’IVG confort, découvrez quel cauchemar d’Éric Zemmour vous êtes, apprenez à reconnaître les vulves cachées et à dessiner un clitoris. Ou encore, devinez chez qui vous n’irez pas dîner. Au choix : Tariq Ramadan, Ary Abittan, Norman, DSK, etc. Autant d’exercices satiriques aussi drôles qu’enrichissants sur la condition de la femme en 2023…

À la lecture de votre cahier, être une femme en 2023 est malheureusement encore et toujours compliqué…

Titiou Lecoq : “Moi, je fais partie de la génération qui a grandi avec l’idée que c’était bon, que l’égalité femme-homme était acquise. Il y a eu une grande lutte. Mais on a découvert en devenant adulte que… pas du tout. J’ai franchi un cap supplémentaire le jour où je me suis dit : je ne verrai pas de mon vivant l’égalité femme-homme. C’est donc mener une lutte en se disant qu’on va obtenir des progrès. Mais l’égalité totale, je pense que je ne la verrai jamais.”

Charline Vanhoenacker : “Factuellement, l’égalité salariale n’est pas atteinte. La parité dans des tas de milieux non plus. La Coupe du monde de football féminine est vachement invisibilisée par rapport à la masculine. En plus, in extremis, on trouve un diffuseur… C’est fou ça ! Le foot est très symptomatique. On y coche toutes les cases : le salaire, la considération, la diffusion, les clichés et les stéréotypes.”

Quand on est une femme, que ressent-on en vivant cela ?

C. V. : “C’est de l’injustice avec ce qui va avec : de la colère mais qu’on essaye de transformer avec l’envie de lutter pour chacune. Avec une forme de solidarité. Quand on est dominé, ceux qui sont dominés se fédèrent et essayent de se souder par rapport aux dominants. Ce cahier est une manière de se souder de façon rigolarde, de se donner des petites armes comme un manuel d’autodéfense intellectuel.” (sourire)

Il donnera lieu à un spectacle ?

T. L. : “On n’y avait pas pensé mais pourquoi pas ! On m’en parle souvent quand je fais des livres : à quand un one-woman-show ? Le couple et l’argent aurait pu être un spectacle. J’aime cette idée du cahier de vacances car c’est collaboratif. Les gens participent à plusieurs, ce n’est pas juste un livre. C’est le truc de l’apéro des vacances entre potes !”

Quelle est la pire phrase antiféministe jamais entendue pour vous ?

C. V. : “Je fais de l’humour donc je mets souvent beaucoup de distance avec les choses. Mais quand je coprésentais une tranche sur France Inter, mon co-animateur était systématiquement celui qui rendait l’antenne. Il faisait le passage d’antenne avec la matinale d’Inter. Un jour, quelqu’un a dit 'Pourquoi n’entendons-nous jamais Charline dans le passage d’antenne ?' Il a alors répondu : 'Car quand la tranche se termine, je dois ranger la voiture au garage et il ne faut pas d’égratignure… J’ai trouvé ça magique !” (rire)

T. L. : “C’est horrible !”

C. V. : “Et pourtant, c’est quelqu’un que j’aime beaucoup et j’aime son humour. Mais c’est sexiste…”

"En vacances, Simone!" Cahier d'exercices feministes de Charline Vanhoenacker et Titiou Lecoq (Denoël) ©D.R.

Et la pire phrase venant d’un politique français ?

C. V. : “Celle sur Edith Cresson (ex-Première ministre, NdlR), qui est hardcore : 'J’espère qu’elle est meilleure au lit qu’au ministère !'”

T. L. : “Lorsqu’on disait qu’il fallait prendre une femme comme Premier ministre, on entendait aussi : 'Oui, mais non. On a besoin de quelqu’un de compétent.' Bref, on en est encore là…”

Quel genre de féministes êtes-vous ?

T. L. : “Moi, c’est l’égalité femme-homme, dans la médecine, dans l’histoire, etc. On dit toujours 'l’homme préhistorique' Et la femme ? L’égalité, on peut la décliner sur tout. C’est vaste !”

C. V. : “Le but, c’est en effet l’égalité. Frédéric Beigbeder affirme qu’il ne comprend pas ce qui se passe. 'Je suis une victime', dit-il. Il se victimise et fait semblant de ne pas comprendre. Si, aujourd’hui, il existe une forme de radicalisme, c’est simplement parce qu’on a pris la parole. Le chemin est tellement long… Et puis quand bien même, on ne va jamais y arriver. Entre le discours médiatique et la réalité, il y a un trou. Un effet burka !” (sourire)

Quelle est la ou votre solution pour que la société change par rapport à cette mentalité encore patriarcale ?

C. V. : “Il n’y en a pas qu’une… La base n’est-elle pas l’éveil des consciences ? Là, on est en plein dedans.”

T. L. : “Comme il y a mille problèmes, il y a mille solutions. Il faut à la fois des solutions politiques mais aussi individuelles. On peut dire à un collègue : 'ta blague sexiste met les gens mal à l’aise, merci'. Un homme ou une femme peut intervenir. Il est important de se dire que dans la vie quotidienne, je peux faire un truc contre ces inégalités.”

C. V. : “C’est un peu comme l’écologie. Tu peux être un colibri et faire tes petites actions. Il faut que les gens à la tête des systèmes aient conscience des choses et que chacun participe des mêmes choses. C’est pour cela que l’écoféminisme trouve un écho aussi, car entre l’écologie et le féminisme, il y a plein de passerelles.”

Être journaliste comme vous Titiou ou avoir été à la tête d’une telle émission radio en France comme vous Charline, est-ce une victoire ?

T. L.. : “Selon moi, c’est une victoire que Charline ait fait ça, oui. Et surtout qu’elle ait été cheffe de troupe. C’est hyper important en termes de représentation et de symbole. À part elle, il n’y en a pas.”

C. V. : “Merci… Il y a aussi Nicole Ferroni qui a une émission – Piquantes ! – sur Téva et se revendique comme bande de filles. Moi, au début, j’étais cheffe de bande de deux garçons, avec Alex Vizorek et Guillaume Meurice. C’était un terrain à conquérir et qui l’est toujours. Avant moi, il y a eu Isabelle Giordano et Christine Bravo avec son émission sur l’Europe. Il y a eu des pionnières, mais c’est vrai qu’avec autant de longévité et d’impact, non. J’en suis très fière. Et on a atteint l’égalité car on est un quatuor : Alex, Guillaume, Juliette Arnaud et moi. On termine dans une forme d’égalité parfaite.”

"Au XIXe siècle, les femmes ne pouvaient pas rigoler. Elles ne pouvaient pas montrer leurs dents."

Quel serait l’autre terrain à conquérir ?

C. V. : “La satire politique. Les femmes qui font de l’humour politique sont peu nombreuses. À cause du système et de l’histoire, on est cataloguées. Au XIXe siècle, les femmes ne pouvaient pas rigoler, elles ne pouvaient pas montrer leurs dents. Seuls les hommes pouvaient blaguer. Les femmes pouvaient discrètement pouffer, sans montrer leurs dents. C’était inconvenant. À partir de là, le chemin est long.”

T. L. : “Quand t’es une femme, dans l’humour, on va plutôt te dire : 'Ah ben oui, parle de tes problèmes de couple, ça c’est marrant ! Et tes problèmes d’épilation'…”

Il faut aussi à démasculiniser la langue française (des noms d’animaux orientés comme chienne, cochonne, chatte, etc.) ?

T. L. : “Ah oui et non pas de la féminiser. Ça a été le grand truc sur l’écriture inclusive : caricaturer. L’histoire des mots épicènes, j’adore. C’est-à-dire les mots qui sont les mêmes au masculin comme au féminin. Je pense à 'élève', 'secrétaire', etc. Comment faire pour en inventer de nouveaux ? Au lieu d’auditeurs et d’auditrices, on pourrait dire 'auditeurices'. Il y a un truc rigolo de se dire qu’on peut jouer avec la langue et inventer des mots.”

C. V. : “C’est un jeu et c’est politique. On en revient donc à l’essence du cahier d’exercices féministes.”