Oppenheimer: ”La bombe”, l’autre chef-d’œuvre sur la bombe atomique

À cela s’ajoute une belle reconnaissance internationale puisque La Bombe est publiée dans 17 langues. “L’album vient de sortir il y a quelques jours aux États-Unis et au Japon. J’aime la symbolique que ça sorte en même temps dans ces deux pays. J’espère surtout qu’il pourra être vendu au mémorial d’Hiroshima. Ce serait très fort en ce qui me concerne.”

La bande dessinée "La Bombe" compte 450 pages. ©Glénat

Une édition spéciale limitée à 3 000 exemplaires arrive également. Au menu : couverture feutrée et encore plus de pages, avec les scènes coupées et un making of notamment. Et surtout, des planches qui ne sont plus strictement en noir et blanc. Des zones grises ont été ajoutées par le dessinateur Denis Rodier. “Ça donne plus de relief. On est à mi-chemin entre le noir et blanc et la couleur.”

Du petit nuage à l’apocalypse

Un très beau succès pour un imposant roman graphique, mais La Bombe n’a pas eu la vie facile. Pourtant, sa commercialisation a commencé sur des chapeaux de roue avec une critique dithyrambique de Thierry Bellefroid sur la RTBF et tsunami de ventes lors de la Foire du livre de Bruxelles. Trois jours de dédicace étaient prévus. Dès le premier, il y avait déjà rupture de stock. Idem le second et le troisième jour malgré des exemplaires commandés en urgence. Après 6 jours, l’éditeur a dû procéder à une première réimpression. “Je n’avais jamais connu ça de ma vie, les réimpressions étant assez rares. Nous étions sur un petit nuage puis c’est devenu l’apocalypse.”

Première annulation : le salon du livre de Paris. À cause de la pandémie, bien entendu. La tournée de dédicaces qui a suivi en France a plongé Alcante et le dessinateur Denis Rodier dans une situation inédite. “À chaque endroit où on arrivait, les rues étaient de plus en plus désertes. Arrivés à Bordeaux, le dessinateur et sa femme, qui vivent au Québec, ont paniqué à l’idée de rester coincés en Europe puisque les aéroports fermaient. À mon réveil, j’ai trouvé un message indiquant qu’ils étaient partis pour Paris pour prendre le premier avion pour le Canada. Quant à moi, je n’arrêtais pas de tousser. En partance pour Bruxelles, je suis arrivé à la Gare du Nord à Paris. Elle était vide. C’était Walking Dead ! Je me suis dit que c’était la fin du monde. On pensait que ça allait tuer dans l’œuf la belle carrière qui s’annonçait pour La Bombe.”

Les plans du film "Oppenheimer" de Christopher Nolan rappellent furieusement les cases de "La bombe". ©Glénat

Paradoxalement, même si ce n’est pas démontrable, le confinement a peut-être donné un coup de pouce au succès de La Bombe, explique Alcante. “Les gens ont eu du temps pour eux et pour lire. Les ventes de livres en ligne et via les libraires qui faisaient des distributions ont très bien fonctionné. Associé à un bon bouche-à-oreille, ça a permis que les ventes de La Bombe se maintiennent. Et c’est encore le cas aujourd’hui.”

Une série plutôt qu’un film

Il y a trois ans, lors de la sortie de la bande dessinée, la DH avait demandé à Alcante si une adaptation de l’album à l’écran était envisagée. La réponse était un peu évasive. Aujourd’hui, le scénariste confirme que plusieurs producteurs se sont montrés intéressés. Une des plus grosses sociétés françaises avait mis une option. Elle ne l’a pas reconduite lorsqu’elle a appris que Christopher Nolan montait Oppenheimer. Il faut donc attendre un peu avant que d’autres montrent de l’intérêt. “Autant, au début, j’étais convaincu, en amoureux du cinéma que je suis, que La Bombe devait être un film, autant aujourd’hui, et encore plus après avoir vu Oppenheimer, je me dis que le bon format serait celui de la série télé.” Affaire à suivre.