Jean-Jacques Goldman: “Je suis triste pour les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi”

Il est pourtant sorti de sa retraite cette semaine. Suite à une sollicitation du Canard Enchaîné, il a réagi à la sortie du livre que lui consacre l’historien Ivan Jablonka. Un ouvrage intitulé Goldman (Édition du Seuil) qui fait beaucoup parler de lui, notamment sur les forums des fans. Il s’agit d’une biographie non autorisée, comme on dit dans le jargon. “Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous ces gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi”, a indiqué le chanteur dans Le Canard Enchaîné.