L’auteur de la biographie sur Jean-Jacques Goldman répond aux critiques du chanteur : “Quel honneur”

Cette biographie non autorisée, c’est-à-dire qui n’a pas reçu l’aval du chanteur, comme les précédentes d'ailleurs, n’a pas plus à Jean-Jacques Goldman qui, chose très rare, s’est exprimé publiquement pour le dire. Au Canard Enchaîné, il a déclaré : “Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi”.

Précisons qu’Ivan Jablonka n’a jamais laissé croire un instant avoir reçu le feu vert du chanteur, avoir recueilli ses propos ni même l’avoir rencontré. Idem pour les amis de ce dernier.

Il a cependant réagi à la sortie de Jean-Jacques Goldman à son encontre. Sur France Inter, au micro de Sonia Devillers, il a déclaré : “Quel honneur, d’abord. Quel honneur que Jean-Jacques Goldman, qui est enseveli dans le silence depuis vingt ans, en sorte pour parler de mon livre. Cela dit, je ne suis pas très surpris parce que ça correspond à sa logique, qui est celle du retrait de la vie publique.” Il ajoute qu’à ses yeux, le golden-boy de la chanson française est plus énervé par l’attention médiatique qui se focalise sur lui plutôt que par le livre. “Il parle de tristesse. Je crois que la cause de sa tristesse n’est pas mon livre, mais sa célébrité persistante. Oui, on aime Goldman alors même qu’il a disparu. Et cette célébrité persistante, le fait qu’il soit la personnalité préférée des Français depuis 12 ans, ça indique le paradoxe d’une star qui ne voulait pas être connue.”

"Un historien incarne la liberté de penser"

Quoi qu’il en soit, Ivan Jablonka ne voit pas pourquoi il aurait dû être "autorisé" par le chanteur pour faire son livre. “Un historien n’est pas quelqu’un qu’on autorise. Un historien incarne la liberté de penser, la liberté d’expression, et le but d’un livre de sciences sociales est de dire des choses vraies peu importe si ça ne plaît pas aux uns ou aux autres.” Car, explique-t-il au micro de France Inter, son livre n’a pas uniquement pour propos Jean-Jacques Goldman. “Il y a aussi, en creux, un portrait de moi : comme lui, je viens d’une famille juive immigrée. Comme lui, j’ai une sensibilité sociale-démocrate." Sans oublier une dimension sociétale puisque, constate l’auteur, dès les années 80, le chanteur s’est “mis en scène comme un homme fragile, qui doute, et aussi comme un allié des femmes”, peut-on lire sur le site Pure Charts.