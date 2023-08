"Pauvre petite": Amélie Nothomb se confie sur le viol collectif dont elle a été victime à 12 ans

Ce lundi matin au micro de Léa Salamé, Amélie Nothomb est revenue sur ce traumatisme dont elle consacre deux pages dans son nouvel ouvrage, en mettant l’accent sur la dissociation, ce mécanisme de défense psychologique commun à de nombreuses victimes de viol. “J’étais là, mais je n’étais pas là.” C’est d’ailleurs sa mère qui a réussi à faire fuir ses agresseurs. “J’ai vraiment cru que j’allais mourir, mais ce qui l’emportait, c’était la terreur, il m’a fallu un siècle pour crier, ma mère est arrivée en courant, ce qui les a fait fuir”, avait-elle déclaré jadis au magazine Elle.

"Je n’ai pas vu mes agresseurs. Je savais à peine ce qui se passait."

Sa maman avait alors prononcé ces mots : “pauvre petite”. Des mots essentiels, et qui peuvent “paraître dérisoires”, pour sortir de sa torpeur et exprimer sa douleur. “Si ma mère n’avait pas dit ces deux mots-là, le silence aurait été absolu. C’était une autre époque, c’était les années 70…”, raconte l’autrice à Léa Salamé. “Je ne me serais pas crue. Comme il n’y a eu aucun commentaire, de personne, aucune suite d’aucune sorte, j’aurais très bien pu penser que j’avais complètement déliré, que j’avais inventé cet épisode absolument abominable de ma vie. Grâce aux deux paroles prononcées par ma mère, j’ai su que ça s’était vraiment passé.”

Écrire sur ce drame, avec Psychopompe, a été une sorte de thérapie pour Amélie Nothomb. “J’ai voulu dire mon point de vue. Je n’ai pas vu mes agresseurs. Je savais à peine ce qui se passait. Je le sentais, je me souviens très bien de cette sensation, conclut-elle, les larmes aux yeux et les sanglots dans la voix. Je ne peux pas davantage décrire…”