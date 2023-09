Sorj Chalandon : “Si j’avais eu Benoit Poelvoorde comme père, la vie aurait été tellement mieux”

Sur le plateau, l’auteur français n’a pas seulement parlé de son bouquin. Il est revenu sur plusieurs moments qui ont marqué sa vie, dont son enfance. Il explique avoir vécu dans la rue pendant un an et demi et quitté sa famille à l’âge de 16 ans. Son père est une des personnes qui a marqué sa vie. Il a d’ailleurs écrit un livre 'Profession du père” où il romance certains passages de son enfance.

”J’ai été élevé dans une histoire fausse, celle où mon père est le meilleur ami de De Gaulle”, raconte Sorj Chalandon. “Selon mon père, De Gaule l’avait trahi en donnant l’Algérie aux Algériens alors qu’il lui avait promis que l’Algérie resterait française. Donc il fallait tuer De Gaule.” À 12 ans, Sorj Chalandon est donc entraîné par son père pour assassiner le général De Gaule. Il raconte.

L’auteur français a également profité de sa présence pour faire une déclaration d’amour à Benoît Poelvoorde. “J’aime sa fragilité. J’aime ses accès de violence. J’aime sa douceur”, lance Sorj Chalandon. “Je pense que si j’avais eu Benoit Poelvoorde comme père, ça aurait été tellement mieux.”