Voici la couverture de la 40e aventure d’Astérix, L’Iris blanc

Première surprise : le dépouillement s’impose au niveau du décor, quasiment absent. Deuxième sujet d’étonnement : Obélix est relégué à l’arrière-plan, dans une couleur plus terne. Enfin, les personnalités les plus marquantes du village l’accompagnent, une présence massive relativement rare. Mais on vous laisse juger par vous-même.

Voici la couverture de la quarantième aventure d'Astérix, L'iris blanc. ©Editions Albert René / Hachette Livre

Mais au fait, à quoi fait référence cet Iris blanc ? “L’Iris Blanc est le nom d’une nouvelle école de pensée positive, venue de Rome qui commence à se propager dans les grandes villes, de Rome à Lutèce, explique Fabcaro. César décide que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps romains autour du célèbre village gaulois. Mais les préceptes de cette école exercent aussi une influence sur les villageois qui croisent son chemin… La planche annonce publiée en décembre vous a d’ailleurs donné un avant-goût de ses effets ! Je cherchais un titre dans l’esprit de Goscinny et Uderzo où le thème est souvent incarné dans un objet physique ou une personne (Le Chaudron, Le Devin, Le Grand fossé, Le Bouclier Arverne, La Serpe d’or…). Ici, l’iris est le symbole la bienveillance et de l’épanouissement, ou c’est tout du moins ce que l’on espère…”

Des sujets contemporains abordés via la mauvaise foi légendaire des Gaulois

Une planche de L'iris blanc. ©Editions Albert René / Hachette Livre

“J’avais envie d’un album plutôt centré sur le village et ses alentours, conclut Fabcaro. J’aime particulièrement les albums d’Astérix où un élément extérieur s’introduit dans le village et en perturbe l’équilibre, et observer la réaction des villageois, avec leur mauvaise foi légendaire. Et puis c’était l’occasion d’aborder en filigrane un phénomène de société contemporain…”

Tout cela sera à découvrir le 26 octobre.