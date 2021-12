Vingt-six personnalités - dont Valérie Damidot, Malika Ménard et Booder - dévoilent leurs secrets du bonheur dans Le Bruit du bonheur de Cartouche.

Ce livre est né car j’ai un spectacle qui s’appelle Demain je me lève de bonne heure et ceci est vraiment la suite de cette thérapie du bonheur", nous confie l’humoriste Cartouche, auteur de ce Bruit du bonheur (aux éditions Leduc) avec la journaliste Aurélie Godefroy. "Je sentais que les gens avaient vraiment envie de discuter avec moi sur ce thème du spectacle qu’ils venaient de voir."

Le bruit du bonheur a ainsi été couché sur papier, car "cela faisait beaucoup de bruit chez moi", confesse le célèbre danseur, comédien et producteur qui a notamment bossé avec Kad et Olivier (Quand je serai grand), Josiane Balasko (Dernier Rappel) mais aussi Marie-Claude Pietragalla (Les Femmes sont des hommes comme les autres). "J’ai la chance, depuis petit, de faire ce que j’aime. Depuis l’âge de 7 ans, j’ai décidé d’être un artiste et j’ai donc construit le virus du combat des anticorps de la galère. Car au fur et à mesure que tu te bats, tu gagnes et tu avances. Et après 45 ans de vie, je me suis dit : est-ce que je suis heureux, en fait ? Le Covid nous a aidés à nous poser cette question."