Le 5 mai 1821, à “17 heures et 49 minutes”, Napoléon Ier s’éteint à Sainte-Hélène, où il vit en exil depuis six ans. Il n’a que 51 ans. Il rend “le plus puissant souffle de vie qui eut jamais agité l’argile humaine”, comme l’écrit Chateaubriand. Même Hudson Lowe, gouverneur anglais de l’île et geôlier de Napoléon, déclare devant son lit de mort : “Messieurs, c’était le plus grand ennemi de l’Angleterre, c’était aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d’un si grand homme, on ne doit éprouver que tristesse et profond regret.”

Deux siècles plus tard, tandis que les télévisions diffusent à tour de bras des émissions consacrées à l’Empereur et qu’une exposition se tient, en moment, à Liège (lire pages suivantes), Stéphane Bern et Lorànt Deutsch publient, chez Michel Lafon, "Laissez-vous guider – Sur les pas de Napoléon", un livre qui est le prolongement d’un programme de France 2. Entre deux enregistrements de "Secrets d’Histoire", Stéphane Bern a accepté d’évoquer avec nous ce personnage hors normes.