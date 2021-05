Pour créer Falbala dans Astérix légionnaire, en 1967, Albert Uderzo l’a tout simplement représentée. "Je me souviens lui avoir dit : ‘Elle est très belle, je voudrais bien lui ressembler, mais c’est n’importe quoi !’ Jeune, je me trouvais laide. Bon, j’avoue, quand il m’a présenté Falbala, j’ai été assez fière. Albert a fait de moi une reine." Et une icône du 9e art.