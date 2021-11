Auteur et héros de Vestiaires, une série de dix saisons relatant le quotidien de nageurs handicapés avec beaucoup d’humour et d’autodérision, Adda Abdelli s’est lancé dans un nouveau projet. Dans une autre forme d’écriture toutefois. Fin septembre, ce dernier a sorti Les Scouts, sa première bande dessinée parue aux Éditions Michel Lafon. Un changement de registre et surtout un rêve qui devient réalité pour le Marseillais à la belle plume. "Petit, j’ai été biberonné à la BD belge. Gaston Lagaffe, Boule et Bill, Tintin. J’ai encore tous les albums chez moi. Après Vestiaires, je me suis donc frotté à l’exercice de la BD en me tenant à un gag par page. L’éditeur a adoré et m’a permis de sortir mon premier album", explique Adda Abdelli qui a travaillé main dans la main avec l’illustrateur Cédric Ghorbani.