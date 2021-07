Un peu de mentir vrai, beaucoup de sentiments, un désir fou d’écriture : les ingrédients du nouveau roman d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre ont tout pour séduire.



Ça commence d’une manière extrêmement violente. Il n’y a pas de cadavres éventrés, cloués tête en bas, pas de serial killer, pas de montres à plusieurs têtes poursuivant une petite fille. Et pourtant, les premières pages de Nos jours heureux font plus mal que tout cela réuni. Parce qu’en l’espace de quelques paragraphes, Adélaïde de Clermont-Tonnerre (grand prix du roman de l’Académie Française pour Le dernier des nôtres, en 2016), dit tout le chagrin d’un jeune homme qui vient d’apprendre que sa mère, atteinte d’un cancer, n’a plus que mois à vivre. Et qu’elle compte bien garder cette très mauvaise nouvelle pour elle et lui. Rien ne sera dit à l’ex-mari et père, à l’homme de sa vie. Oscar est condamné à affronter seul le chagrin. Comme pour y arriver un peu moins difficilement, à rebours, il nous raconte son histoire et la lumière entre alors à flots, dans ces jours de tendresse, d’enfance et d’amour incandescent. Rencontre.