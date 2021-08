Tout, même et surtout sur leurs atrocités, a été dit et écrit sur les pires tyrans de la planète. De Ceaucescu à Hitler en passant par Staline, Mao ou Saddam Hussein, ils ont tous nourri une curieuse relation avec la table, ses us et coutumes, ses mets raffinés et surtout la manière d’utiliser la gastronomie pour leurs fins. Christian Rondaut s’est invité (virtuellement) à la table de ces tyrans dont aucun ne peut être qualifié de "gourmet".