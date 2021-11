Certains chemins de vie sont marqués par des certitudes. Pour Adrien Devyver, celle de devenir papa en était une. “J’ai toujours eu la fibre paternelle. C’est instinctif”, nous confie l’animateur du Grand Cactus qui ressent un brin de nostalgie à avoir, récemment, appris le fameux Je te tiens par la barbichette à son fils de 3 ans, Gaspard. “Petit déjà, je m’imaginais faire ça avec mon enfant un jour…”

Après le carton de On m’appelle la tornade, son premier livre traitant du TDH/A vendu à près de 15.000 exemplaires, Adrien Devyver s’est remis à l’écriture pour retracer ses trois premières années de paternité sans jamais toutefois dévoiler les détails de sa vie familiale qu’il tient à préserver. Fruit d’une belle dose d’anecdotes, d’humour et surtout d’avis et de conseils d’experts, Moi, papa a vu le jour, le 10 novembre dernier aux Éditions Kennes. Et tout ce qu’on lui souhaite, c’est de se porter aussi bien que son prédécesseur…