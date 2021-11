Alors que Moi, papa, son second livre, vient de trouver sa place dans les rayons des librairies, Adrien Devyver est encore en train de la faire la promotion de son premier bouquin, On m’appelle la tornade, traitant du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDH/A). Véritable succès, ce dernier lui a permis de prendre la parole dans les médias belges mais également chez nos voisins français comme sur France Inter ou encore dans Ça commence aujourd’hui, émission de Faustine Bollaert sur France 2. “La sortie du livre Moi, papa va, en quelque sorte, redonner un coup d’éclat au premier”, explique l’animateur qui est régulièrement appelé à témoigner en tant que parrain de l’association TDH/A Belgique. “C’est un sujet qui est souvent abordé. Je suis d’ailleurs très content des retours que j’ai pu avoir suite à la sortie de mon premier bouquin. Beaucoup de gens m’ont remercié d’avoir pu mettre des mots sur des choses qu’ils n’arrivaient pas à caractériser.”

Son livre On m’appelle la tornade devrait également traverser l’Atlantique et se retrouver dans les librairies du Canada. Déjà évoquée lors de la sortie du bouquin mais reportée suite à la crise sanitaire, une version québécoise serait en discussion. Celle-ci serait identique à la version proposée en Belgique et en France, à la seule différence qu’elle contiendrait plus d’expressions québécoises et donnerait la parole à des experts du Québec.