Telle une tornade (c’est le cas de le dire), le premier bouquin d’Adrien Devyver, On m’appelle la Tornade, traitant du trouble de l’attention (TDA/H) dont il est atteint, a fait une sortie remarquée dans les librairies belges et étrangères. À la fin de l’hiver, l’animateur du Grand Cactus a donc couché une autre partie de sa vie personnelle sur papier. Ce deuxième livre (toujours aux Éditions Kennes), prévu pour l’automne, aborde sa vie de papa, un rôle qui l’épanouit totalement depuis la naissance de son fils, il y a trois ans, et qui lui a notamment donné envie de faire une série de podcasts Moi, papa. Sans exposer ce qu’il se passe dans son intimité familiale, il raconte…