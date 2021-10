Dans la passionnante collection des Dictionnaires amoureux, Alain Baraton signe celui consacré aux arbres, lui qui bichonne ceux de Versailles depuis des décennies

Voilà quarante ans (et même un peu plus, si l’on compte les quelques années où il vendait les tickets d’entrée à la billetterie) qu’Alain Baraton officie en tant que jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du château de Versailles. Depuis 2009, cet infatigable jardinier est également responsable du domaine national de Marly-le-Roi. Autant écrire que son amour pour le monde végétal n’est plus à prouver, lui qui a connu quelques épisodes difficiles, comme la tempête de 1999 ou la terrible canicule, en 2003.