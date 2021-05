La vie d’Alessandra Sublet est faite de réussites et de bourdes. Mais, ce sont justement ces dernières, qu’elle surnomme "ses chemins de traverse" qui ont permis à l’animatrice de TF1 de devenir une femme épanouie dans sa vie professionnelle et personnelle.

Dans J’emmerde Cendrillon !, son deuxième bouquin sorti aux Éditions Robert Laffont, elle se confie, sans tabou, afin de "décomplexer les autres." " Je me suis souvent demandé comment les autres géraient des moments charnières de leur vie. Bizarrement, je ne trouvais pas forcément les réponses adaptées. En tout cas, pas beaucoup de réponses sur des sujets importants. Je me suis donc dit : ‘Pourquoi ne pas écrire ce qui m’est arrivé à moi en essayant de les faire se sentir mieux dans leur peau ?’", explique Alessandra Sublet qui a remplacé le "x" de son prénom par deux "s" pour ne pas passer inaperçue. Et, il faut dire que ça lui a plutôt réussi…

Est-ce que revenir sur toutes ces années passées est un exercice qui vous a bouleversé ?

(...)