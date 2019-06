Enfin ! C’est le premier mot qui vient à la lecture du dernier livre d’Alexandre Jardin. Enfin, il se décide à avouer que ses livres n’étaient qu’un tissu de mensonges, savamment tricoté au fil des années et dans lequel, rapidement, il s’est retrouvé prisonnier. Parce que la fuite en avant dans un monde réinventé lui était plus supportable, parce que chacun sait qu’une fois la grande comédie amorcée il est bien difficile de faire le pas de côté qui permet d’en sortir, parce que la vie rêvée paraissait, dans les livres bien plus belle que celle qu’il vivait, Alexandre Jardin a menti. Non, son père ne cachait pas des chèques en blanc dans les annuaires des cabines téléphoniques. Non, il ne suivait pas, au petit bonheur la chance, les panneaux "Toutes directions" sur les sorties d’autoroute. Mais, oui, il a voulu y croire. " Je défendais ça mordicus parce que pour moi, c’était très important , sourit-il. Que le monde magique dans lequel je m’étais enfermé puisse exister. "

