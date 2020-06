Amanda Sthers offre une longue lettre d’amour au Japon, aux femmes et à leurs désirs.

Le hasard fait parfois bien les choses. Même quand les choses en questions sont plutôt dramatiques… Alors qu’elle vit généralement aux États-Unis, en ce début d’année, Amanda Sthers et ses garçons, Oscar et Léon, avaient retrouvé la France parce que l’auteure devait y défendre son dernier roman, Lettre d’amour sans le dire, mais également tourner un film sur le vieux continent.

Elle était donc à Paris quand le Covid-19 a fait son apparition et que le confinement nous est tombé sur la tête. Tout comme Patrick Bruel, son ex-mari et papa de ses deux ados. Par "chance", donc, ce n’est pas un océan qui les a tenus éloignés mais quelques kilomètres et quelques vitres, puisque le chanteur a été touché, très tôt, par la maladie. " Les garçons ont 14 et 16 ans, ce ne sont plus des bébés, ils ont l’habitude de ne pas voir leur papa parce qu’il est en tournée, en tournage , sourit Amanda. Le confinement, on l’a vécu comme toutes les familles : pour eux, c’était difficile, mais c’est comme ça. Ils ont quand même réussi à se voir, avec des masques… "