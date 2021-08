Pour son roman de rentrée, Amélie Nothomb publie Premier sang , un fort bel hommage à Patrick Nothomb décédé d’une crise cardiaque en mars 2020.

Aviez-vous déjà, avant sa mort, le projet d’écrire sur votre père ?

"Absolument pas. Même si c’est curieux à entendre, je ne m’attendais pas du tout à sa mort et encore moins à cette fin tragique puisqu’il est mort de la pire manière, en début de confinement. Comme j’étais en France, je n’ai pas pu aller à son enterrement ni même me recueillir sur sa tombe avant juillet 2020. Alors, sur sa tombe, ce fut un torrent émotions, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit que je ne pouvais en rester là. En octobre, j’ai décidé de consacrer un livre à mon père pour le faire revivre, car j’en avais bien besoin et je m’y suis mis, en écrivant chaque jour jusqu’en janvier 2021."

