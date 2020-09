Les aérostats, vingt-neuvième roman d'Amélie Nothomb, s'est hissé en quelques jours en tête de ventes. Après un premier tirage de 200.000 exemplaire, le livre est déjà en réimpression. Entretien avec l'auteur qui s'étonne à chaque fois de ce petit miracle.

S’il lui a fallu autant de temps pour rentrer – en roman – au bercail belge, c’est que les années ont pansé les blessures. Celles infligées dans un auditoire de l’ULB à une Amélie alors étudiante en philologie romane. Une jeune fille solitaire et passionnée de littérature, comme Ange, le personnage de son dernier roman, qui se fait copieusement insulter devant une classe hilare. “ C’est la première fois que l’un de mes livres se passe entièrement à Bruxelles”, confirme l’intéressée. “ Mes années d’ULB ont été des années où je me suis sentie extrêmement pestiférée. Ce qui arrive à Ange dans l’auditoire où elle se fait traiter de connasse en choeur par toute la classe. Cela m’est arrivé et ce sont des années qui ont été assez pénibles. Maintenant, je peux les évoquer en souffrant moins parce qu’une vraie distance spatio-temporelle s’est installée."



(...)