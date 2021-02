Son livre aurait dû sortir en mai dernier, mais, pour des raisons qu’il n’est plus besoin d’expliquer, ce n’est finalement qu’en janvier 2021 que Dans l’ombre des hommes est arrivé en librairies. Soit à peu près au moment où l’on apprenait que le groupe M6 était à vendre et qu’un certain Vincent Bolloré, ancien compagnon d’Anaïs Jeanneret, était sur les rangs.

Difficile, du coup, de ne pas voir un peu de la vie de l’auteure entre les lignes de ce très joli roman, mettant en scène Louise, écrivain qui va, du jour au lendemain, être prise dans la tourmente médiatique qui s’abat sur son mari, secrétaire d’État que le pouvoir a grisé et que la corruption va faire tomber. Par capillarité, c’est aussi la vie de Louise qui va vaciller, puisqu’elle sera salie sur les réseaux sociaux et accusée de profiter d’un système dont elle ignorait tout. Ou presque. " Moi, je parle de mon livre, de mes sujets. Et je pense que les sujets du livre sont suffisamment intéressants, dans la mesure où ils représentent vraiment notre époque, sourit-elle quand on aborde la question. Mais, bien sûr, évidemment, il y aura des rapprochements… Je suis celle qui écrit ce livre. Ça, c’est factuel et incontestable. "