Écrire que le nouveau roman de Michel Houellebecq est le plus attendu de cette rentrée de janvier (parmi les plus de 540 romans annoncés), n’est pas exagéré. N’en déplaise à quelques autres poids lourds de l’édition comme Pierre Lemaître ou Frédéric Beigbeder. Écrire, en outre, qu’en entourant son texte d’un voile opaque de mystère, l’écrivain n’a fait qu’attiser les convoitises et la curiosité (en d’autres termes, qu’il a réussi un beau coup de com’, comme dirait Solène Signal, l’un de ses personnages), n’est pas non plus abusif.

Toutefois, et comme nous l’écrivions déjà en 2018 (pratiquement trois ans jour pour jour) lors de la sortie de Sérotonine, tenir à distance ces "interférences" est essentiel pour profiter au mieux d’un roman plus fort encore que son prédécesseur. Parce que l’auteur, cette fois, n’a pas eu besoin de provoc, de scènes de sexe ou de discours politique borderline pour nous cueillir. Sur 730 pages, Michel Houellebecq ne fait que dérouler une histoire d’amour, qu’il cache d’abord derrière une pseudo-intrigue policière dont il se désintéresse rapidement en nous faisant comprendre que là n’est pas l’essentiel et se moquant au passage d’un genre usé jusqu’à la corde.