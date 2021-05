Dans le monde du cinéma, il y a les hyperactifs, comme Gérard Depardieu, et les stars trop perfectionnistes pour se presser. Une dernière catégorie à laquelle appartient Anne Parillaud. Le temps ne semble avoir aucune emprise sur elle. À 61 ans, elle ressemble toujours comme deux gouttes d’eau à Nikita, incarnée voici pourtant trois décennies. Et en interview ou lors d’une séance photo, elle déborde largement des horaires pour que tout soit parfait. Un rythme aussi adopté pour l’écriture de son premier roman, Les Abusés, sur lequel elle a travaillé six ans.