Cette fiction documentaire raconte l’histoire de Max qui, parce que Lou, sa compagne, ne veut plus prendre la pilule s’intéresse aux moyens de contraception masculine. Lou, c’est vous ?

"Oui. À 30 ans, j’ai décidé d’arrêter la pilule, effrayée par l’histoire de Marion Larat, qui avait fait un AVC à cause de sa pilule. J’ai découvert que j’avais de la libido et j’ai réalisé que, même si la pilule n’a pas les mêmes effets secondaires sur chaque femme, c’est un médicament et pas à un complément alimentaire. Comme mon mec de l’époque n’aimait pas le préservatif, nous avons commencé à nous intéresser à la contraception masculine et j’ai découvert qu’on annonçait une pilule pour hommes depuis plus de 20 ans."

Qui, c’est assez paradoxal, n’a jamais vu le jour car elle provoquait trop d’effets secondaires…