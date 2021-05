Le journaliste, animateur et producteur signe un premier roman ébouriffant.

On les appelait les "Mirebalais". Du nom de ces ânes reproducteurs de la région de Mirebau, en Charente-Maritime. Des personnages tellement méconnus de ce 18e siècle qu’ils ont passionné William Leymergie, au point qu’il leur consacre un roman. Son tout premier. " Personne ne connaissait l’existence des Mirebalais, aucun historien n’en a parlé à part Philippe Erlanger qui parlait d’eux comme des jeunes gens particulièrement vigoureux que l’on utilisait dans des soirées libertines pour pallier les déficiences des hommes ivres, vieux et fatigués…"

Ou les trois à la fois !

(rires) "Ou les trois à la fois, effectivement. Ce qui est très embêtant pour les dames qui attendaient un peu de bonheur sur terre."

Vous les avez découverts via un film de Bertrand Tavernier, qui ne date pas d’hier, Que la fête commence…

"C’est vrai, ça date de 1975, et je les ai vus dans une séquence, où on les aperçoit brièvement et où ils disent ‘Nous sommes la relève’. Jeu de mots, probablement, de Tavernier. Je me suis dit que c’était un drôle de métier, j’avais pris des petites notes et ce n’est que quelques années après que je me suis demandé ce qu’un garçon faisait là, d’où il venait, et à quoi il servait en sachant prendre les femmes dans ses bras et les satisfaire. À part ça, s’il sait lire, écrire, s’il est rigolo, au 18e siècle, est-ce qu’il va gravir les échelons ?"

C’est faute de temps que vous n’avez pas écrit plus tôt ?