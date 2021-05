C’est un tweet de l’écrivain Pierre Lemaître, qui nous a mis la puce à l’oreille : “Votre serviteur entre dans le Petit Larousse. En compagnie de John Travolta, ça aide à relativiser”. La dernière partie de ce message étant plutôt absconse, les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir sur le réseau social, auxquelles l’auteur d’Au-revoir là-haut s’est bien gardé de répondre.

Mais en plus de l’écrivain et du comédien, ce qui va davantage intéresser de ce côté-ci de la frontière, c’est que notre compatriote Arno fait, lui aussi, partie des “lauréats” de cette nouvelle édition. Il est d’ailleurs le seul Belge du Petit Larousse Illustré 2022, comme le fut, l’an dernier Lucas Belvaux.

Et à part ça, qui d’autre, vous demandez-vous ? Parmi les célébrités à rejoindre les pages du non moins célèbre dictionnaire, on citera encore le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, l’acteur Philippe Torreton ou le couturier Thierry Mugler.

“La notoriété de la personne et de son œuvre en France et dans le bassin francophone ; la permanence de cette notoriété ; sa légitimité et sa reconnaissance auprès du public, de la critique et de ses pairs ; l’universalité de l’œuvre ; l’accessibilité du contenu de cette œuvre et sa disponibilité ; et la cohérence avec les valeurs du Petit Larousse, celles de l’excellence, à la promotion de la culture française”, expliquait, de son côté, Le Figaro, pour justifier des choix qui ont été faits par le comité éditorial des éditions Larousse.

Du côté des noms communs, ils sont 170 à faire leur entrée. Du jamais vu d’après Bernard Cerquiglini, professeur de linguistique et conseiller scientifique du Petit Larousse qui affirmait sur France Info avoir le sentiment d’assister à un véritable “bouleversement”. Dû, notamment, à l’arrivée du Covid (confinement était rare et a produit “déconfinement, reconfinement”, notamment).

La nouvelle tombe alors que l’on a appris que le chanteur est à nouveau passé par la case hôpital, un an après avoir été opéré d’un cancer du pancréas. La rumeur a commencé par courir sur les réseaux sociaux notamment, avant de prendre corps avec l’annulation des interviews qu’Arno devait donner pour la sortir de Vivre, un nouvel album annoncé pour le 21 mai, date de son anniversaire, sur lequel il revisite ses titres les plus emblématiques en version piano-voix. Un communiqué de ses proches a confirmé l’information. Officiellement, il a été admis à l’hôpital pour des examens complémentaires.