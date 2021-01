Par Toutatis, ils ne connaissent pas leur chance, les Gaulois. Alors que leurs descendants, souvent moins moustachus, restent confinés dans leurs appartements exigus et ne se déplacent que de leur chambre au bureau, Astérix, Obélix et Panoramix, eux, repartent en voyage le 21 octobre prochain, dans une 39e aventure dont le titre a été gardé secret. Bon, d’accord, le déplacement en charrette avec un tonneau de potion magique occupant toute la place n’est pas aussi confortable que nos salons. Mais eux, au moins, vont voir du pays. "Une destination inédite […] ce pays n’existe pas vraiment aujourd’hui en tant que tel", a expliqué le scénariste Jean-Yves Ferri au Journal du dimanche. "Chaque album est un petit pas pour amener un peu de neuf. Et Obélix continue sa lente évolution psychologique."

La première planche dévoilée montre en effet le mangeur de sangliers en train de se creuser les méninges dans une version antique du jeu d’échecs. Les amateurs de The Queen’s Gambit apprécieront.