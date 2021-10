Signé Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, le premier album publié depuis le décès d’Uderzo conduit le célèbre Gaulois au pays des femmes qui font la loi.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Et s’oppose, 2000 ans à l’avance, aux Pet Shop Boys. Alors que le duo de Grands Bretons chante “Go West”, Astérix, Obélix, Panoramix et Idéfix, eux, prennent la direction de l’Est. Pour se rendre en “terra incognita” comme le dit ce vieux Jules César, au-delà de l’ultime frontière gardée par les légionnaires. Un enfer blanc où l’on ne distingue pas la neige du brouillard, appelé Barbaricum, dans lequel Panoramix s’enrhume par la faute d’un vieil ami chamane, Cékankondine.

Et pour cause, l’heure est grave pour les Sarmates, un peuple de cavaliers nomades adepte du mouvement MeToo avant l’heure.