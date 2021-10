“Astérix, c’est tout simplement la bande dessinée la plus traduite, la plus lue et la plus vendue dans le monde.” Aux éditions Albert René, le sourire est de mise. Et pour cause : les chiffres de l’empire gaulois sont hallucinants.

39

Astérix et le Griffon ajoute une 39e aventure au petit Gaulois râleur et moustachu.

5

L'album est tiré à 5 millions d’exemplaires (2,2 millions pour le marché francophone, 1,8 million en Allemagne et un million pour le reste du monde).

17

Le nombre de langues dans lequel il paraît simultanément le 21 octobre.

385

C’est, en millions, la montagne d’albums d’Astérix déjà vendus avant la sortie d’Astérix et le Griffon.

111

Aucune autre BD n’a été traduite en plus de langues ou dialectes.

9

Le nombre de bagarres dans ce nouvel album (à multiplier par dix pour les baffes).

196

54

Selon les auteurs, Obélix s’est montré gourmand chez les Sarmates en buvant 196 litres de lait de jument fermenté.

En millions, le nombre de visiteurs du Parc Astérix.

100

Toujours en millions, le total des cinéphiles ayant visionné les 14 films de la saga.

400

Avant Astérix et le Griffon, 400 personnages ont eu droit à un nom spécifique. Mais la femme d’Agecanonix n’en fait toujours pas partie.