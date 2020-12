Oui, il est temps d’aller fureter dans les librairies pour y humer l’air du temps, y cultiver l’art de lire et découvrir le dernier cru 2020 à glisser sous le sapin

En route vers les beaux jardins de Belgique © MPV/MNC

On l’attendait ce nouvel ouvrage consacré à nos pépites jardinières. Donatienne de Séjournet, historienne de l’art et César Garçon, photographe, les ont parcourues à toutes les saisons pour nous offrir un condensé de merveilles qui font rêver. Des jardins ouverts au public ou très privés, historiques ou contemporains, d’architectes paysagistes renommés ou de simples passionnés. Laeken, Beloeil, Freÿr, Annevoie, Hex, Leeuwergem ou Attre quelques incontournables, Kalmthout et Wespelaar des parcs botaniques fabuleux et d’autres jardins plus secrets. 30 édens décrits avec charme et précision et mis en lumière par de très belles photographies.

La Belgique des Jardins, Donatienne de Séjournet, César Garçon, Editions Ulmer, Paris 2020, ISBN 978-2-37922-133-0

Jules le jardinier © MPV/MNC

Il est craquant le petit Jules lorsqu’il constate que malgré tous ses efforts, les jolis pétales de Clochette la jacinthe ne s’ouvrent pas. Aidé de ses amies les fleurs, du docteur Botanicus, de Lily la petite souris, il va tenter de lui donner un gentil coup de « pousse » … Et cela marche ! Ce n’est pas un livre de jardinage pour enfants mais un fabuleux récit poétique illustré de dessins délicieux dans un jardin, parmi ses habitants. Aussi un clin d’œil bienveillant vers tous ceux qui manquent parfois de confiance. Tout un univers « marmotton », - du nom de cette nouvelle maison d’édition belge -, pour se régaler en famille.

Jules le jardinier, Un coup de « pousse » pour Clochette, Auriane de Pierpont, Colombe Casey, Editions Marmottons, 2020, ISBN 978-2-96024-221-8 ; www.editionsmarmottons.com

Les jardins du château d’Annevoie © MPV/MNC

Les jardins d’eau d’Annevoie datant de la moitié du XVIIIème, chef d’œuvre de leur propriétaire Charles-Alexis de Montpellier ne sont plus à présenter. L’auteure, historienne des jardins et docteur en Histoire, Art et Archéologie, nous offre un condensé minutieux et très documenté de ses recherches relatives à l’évolution de ce patrimoine d’exception. Réalisé dans le cadre d’un programme global de restauration du lieu par la Fondation privée Domaine Historique du Château et des Jardins d’Annevoie, ce livre ravira les amoureux de ce lieu dédié non seulement à l’eau dans tous ses états mais aussi au génie hydraulique.

Les jardins du château d’Annevoie, Histoire et génie hydraulique, Nathalie de Harlez de Deulin, Editions Société Archéologique de Namur 2020, ISBN 978-2-9602140-4-8

Jardins naturalistes © MPV/MNC

A la mode dans le monde entier, les plantations naturalistes font la une des magazines spécialisés. Les Editions Ulmer ont eu la bonne idée de publier en français le premier livre sur le sujet Droomplanten, de Henk Gerritsen et Piet Oudolf, paru il y a déjà 30 ans. Un ouvrage culte signé par les initiateurs de cette vague naturaliste où plantes vivaces et graminées jouent le premier rôle pour structurer le jardin et le rendre beau toute l’année. Noel Kingsbury, paysagiste, journaliste et écrivain britannique intervient dans cette édition pour l’actualiser. Leurs bonnes plantes, les ambiances diverses et leurs expériences sont détaillées avec soin. Un grand classique pour tout amateur de jardin naturel.

Jardins naturalistes Les meilleures plantes vivaces, Piet Oudolf, Henk Gerritsen et Noel Kingsbury, Editions Ulmer Paris 2020, ISBN 078-2-37922-132-3

Nos plantes sauvages © MPV/MNC

Les plantes sauvages intéressent la majorité des jardiniers. Mais comment s’y prendre ? Comment les reconnaître, les récolter, les cuisiner ou les utiliser en remèdes ? Françoise Gabriel s’est lancée dans l’aventure et nous fait part de sa longue expérience pluridisciplinaire. Ingénieur de formation, guide-nature, elle a travaillé dans de grands labos d’herboristerie tout en s’intéressant notamment aux fleurs de Bach, massage thibétain et shiatsu thérapeutique… Ce guide pratique illustré par les photos de Marie-Rose Louen, nous donne envie de cuisiner les plantes sauvages avec ou sans gluten, lactose, sucre ou œuf, ou de les transformer à toutes les sauces.

Nos plantes sauvages Comment les récolter, les cuisiner, les utiliser en remèdes ; Françoise Gabriel, Editions Racine, Bruxelles 2020, ISBN 978-2-39025-125-5

Raphaèle Bernard-Bacot, l’auteure, nous emmène rencontrer quelques passionnés qui cultivent la ville. Artiste « butineuse », elle croque des portraits à l’aquarelle, sur le vif, avec poésie et humour. Elle rend honneur aux jardiniers qui créent la beauté à leur porte, sur le toit des immeubles ou dans les espaces heureusement délaissés par le béton. En nous confiant leurs traditions, bons trucs et astuces, elle esquisse leur lien indéfectible avec la terre.

Jardiniers des villes Portraits croqués sur le vif, Raphaèle Bernard-Bacot, Edition Thomas Bout et Nolwenn Veillard, Paris 2020, ISBN 978-2-37425-232-2