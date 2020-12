L’Ickabog, le nouveau monstre préféré des enfants, est disponible en librairie.

Avec deux boules de feu étincelantes à la place des yeux et de longues griffes acérées, L’Ickabog, haut comme deux chevaux, a de quoi faire frissonner des milliers de jeunes lecteurs.

Ce n’est plus un secret. Le nouveau roman de J.K. Rowling, initialement prévu le 12 novembre, est sorti en librairie ce 3 décembre. Il ne pouvait mieux tomber. Non seulement pour réjouir les enfants éprouvés par la crise sanitaire. Mais aussi, qui sait ?, pour redorer le blason du lieutenant de l’ordre de l’Empire britannique, J.K. Rowling, décorée par la reine d’Angleterre, en 2001, pour ses services rendus dans le domaine de la littérature jeunesse. La série des Harry Potter a été vendue à plus de 450 millions d’exemplaires. Autant d’enfants, et bien plus encore, auxquels l’autrice britannique, a donné le goût de la lecture.

(...)