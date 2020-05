Le grand public, la "communauté des lecteurs" ne les connaissent pas et pourtant, sans elles, ils ne pourraient pas rencontrer leurs auteurs favoris dans les salons du livre ou dans les librairies, lors des signatures. Car ce sont elles qui les accueillent, les chouchoutent, organisent leurs plannings, jouent les nounous, parfois, quand les auteurs sont à Bruxelles. Ce sont elles qui, grâce à leurs réseaux et à leurs amitiés, aussi, contactent les journalistes pour organiser les rencontres avec les écrivains. Et, au-delà de cette organisation purement "technique", ce sont encore elles qui attirent souvent notre attention sur des romans, des essais, des témoignages à côté desquels on serait peut-être passés, noyés que nous sommes sous les montagnes de publications. En Belgique, les attachées de presse qui travaillent pour le monde de l’édition - française, belge, mais pas seulement - sont presque toutes des femmes. N’y cherchez pas un lien avec le fait qu’il y a plus de lectrices que de lecteurs, encore que, allez savoir…