Livre "Vieille Angleterre de ma jeunesse"

À l’été 1955, Ghislain de Diesbach de Belleroche, né en 1931, découvre l’Angleterre. Un réel coup de foudre qui ne le quittera plus, revenant assidûment chaque année jusqu’en 1965, puis assistant à la métamorphose de ce pays qu’il avait tant sublimé, enivré par le récit Le Journal de Denton Welch.

Auteur de plusieurs biographies sur la comtesse de Ségur, Madame de Staël mais surtout Proust, Ghislain de Diesbach vous plonge avec son récit dans l’Angleterre post-guerre, au charme suranné, découvrant avec émerveillement Brighton et sa promenade maritime, châteaux, la campagne anglaise et les us et coutumes de nos voisins outre-Manche.