Les temps ont changé. Les cow-boys n’ont plus la cote en cette fin de XIXe siècle. Ambrosius "Old Spur" Morgan l’a bien compris, lui qui, après une vie passée à convoyer les troupeaux, se retrouve confiné à des tâches d’entretien de propriété. Triste fin de carrière. Jusqu’au moment où cet éternel don Juan reçoit un courrier d’une femme qu’il avait aimé une vingtaine d’années plus tôt.

