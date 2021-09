Chtroumpf Aspanse, Chtroumpf Couyon, Chtroumpf Ârsouye, Chtroumpf Bauyaud…

Dans le petit monde bleu de Peyo, la galerie de portraits est fantastique. Et elle va encore s’élargir avec l’arrivée du Schtroumpf Molon, le musicien. Les Namurois vont en effet se régaler avec la sortie de ce nouvel album intitulé Lès Chtroumf èt l’Murwè èssôrçulé. Il s’agit en effet d’une adaptation en wallon de Namur des Schtroumpfs et la machine à rêver, une sortie récente.

"L’histoire avait déjà été adaptée en wallon de Liège", détaille-t-on chez Noir Dessin Production, la maison d’édition principautaire à l’origine de cette chouette initiative.

Pour Namur, les clés de la traduction ont été confiées à Joëlle Spierkel, très investie dans la défense et la promotion du wallon.

"On avait déjà collaboré avec elle pour la sortie de son livre Lès Grands-Aubes, à destination des enfants. Elle a une approche pédagogique et didactique qui nous plaît beaucoup", souligne-t-on encore chez Noir Dessin Production.

Dans ce travail colossal, l’adaptatrice a également été épaulée par Anne-Marie François, Cécile Heylens, Bernadette Laloux et Bernard Louis.

Un petit dico, des règles élémentaires de grammaire wallonne… On s’amuse et on s’instruit avec cette BD qui a la très bonne idée de sortir en cette joyeuse période des Fêtes de Wallonie. L’album sera présenté officiellement ce jeudi mais il est déjà disponible dans la plupart des librairies de la région namuroise.