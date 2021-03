"J’approche la cinquantaine et, en regardant dans le rétroviseur, je me suis rendu compte que j’avais un parcours assez atypique, nous confie Bea Diallo, 1er échevin socialiste de la commune d’Ixelles, au sujet de son livre. J’étais un jeune très révolté. Et ma manière de l’exprimer était complètement différente des jeunes d’aujourd’hui."

À la fin des années 90, le champion du monde WBF des poids super-moyens en 2007 (25 victoires/18 défaites et 4 matchs nuls) s’était rendu dans beaucoup d’écoles afin de sensibiliser les jeunes qui "frappaient et agressaient leurs profs". "Et comme je me retrouvais un peu dans cette image, j’ai voulu inverser la chose et leur dire que c’était une erreur. Mon parcours m’a permis de faire des études (un master en sciences économiques avant de se spécialiser en marketing et communication, NdlR) et d’arriver à faire mon sport. Mais mon rêve n’était pas d’être un champion. La boxe était juste une passion. Ce qui m’intéressait était de réussir mes études. Et, plutôt que de faire un job étudiant, je faisais des combats de temps en temps pour gagner de l’argent."

Quel a été le déclic ?

(...)