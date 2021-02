Benjamin Castaldi replace Montand et Signoret dans l’Histoire.

Elle était fille du printemps, lui de cette saison où les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tous deux auraient eu cent ans cette année, Simone le 25 mars, Yves le 13 octobre. Alors, même s’il y travaille depuis deux ans, cet anniversaire était l’occasion pour Benjamin Castaldi de leur redire "Je vous ai tant aimés", à Signoret et Montand, aux côtés desquels il a grandi. "Je trouvais que le couple était un peu tombé dans l’oubli, j’ai eu envie de les ramener dans mon siècle, qu’ils n’ont pas connu. Je me suis alors plongé dans leurs vies absolument incroyables. Quel parcours, quel couple, quelle histoire", dit-il.

Un livre qui a permis au petit-fils de faire un pas de plus dans la direction de ces deux monstres sacrés et de soulever quelques pans de voiles dont il ignorait tout. "J’ai fait un gros travail d’enquête, avec Frédéric Massot avec qui j’ai coécrit le livre. J’ai revu des heures et des heures d’interviews de ma grand-mère et de Montand. J’ai, je pense, complété ma connaissance de leur vie. Je ne savais pas que mon arrière-grand-père avait été l’un des pionniers de la traduction simultanée en faisant celle d’Hitler en 34. Je ne savais pas que ma grand-mère avait échappé au pire en 43, lors d’un contrôle par les Allemands, dans un train. J’ai pu compléter le puzzle", précise-t-il.