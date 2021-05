Bernard Minier a quitté les douanes il y a tout juste dix ans, pour se lancer dans l’écriture. Son dernier roman, “La chasse”, va encore vous faire frissonner.

Il y a tout juste dix ans sortait “Glacé”, son tout premier roman. Depuis, Bernard Minier n’a cessé d’écrire, encore et encore, et de réunir un public de lecteur de plus en plus vaste. Après l’énorme succès de “La vallée”, en 2020, il s’est remis tout de suite au travail (“sinon, je m’ennuie”) et le voilà déjà de retour en librairie avec “La chasse”, qui s’ouvre, comme chacun de ses livres, avec une scène choc : celle d’un jeune homme courant, nu dans les bois, une tête de cerf couvrant son visage. Le gibier, c’est lui. À Martin Servaz, son double de papier, de découvrir qui sont les chasseurs…