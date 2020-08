Rien de tel qu’une belle histoire pour tomber dans les bras de Morphée. La collection Casterminouche, une histoire et on se couche ! des Éditions Casterman plonge les enfants, dès 3 ans, dans les aventures du roi de la Savane victime d’un vilain bobo ou encore de Zou, la chienne d’Albert, véritable princesse qui se prépare pour son concours de beauté au plus grand étonnement de Marcel et Camélia. "Il faut dire qu’ils connaissent Zou. L’immense Zou debout… L’énorme Zou assise… Et surtout, l’incroyable Zou couchée, plissée, ratatinée, explique Albert. Quand elle est endormie, elle ressemble à un moelleux au chocolat géant écrabouillé par terre. Marcel et Camélia connaissent aussi les poils de Zou… Les croquettes de Zou… La bave de Zou… Pas grand-chose à voir avec une princesse, j’avoue." S’ensuit, toujours dans la même collection, la déclaration d’une maman à son enfant dans Cet enfant que j’aime infiniment, les loups, stars de cinéma dans Le casting des loups ou encore les haricots, héros de nos assiettes dans La bataille des haricots contre les carottes. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts !

Apprendre à être gentil

Préparer un bon repas, aider une personne âgée, offrir une fleur ou tout simplement sourire, il y a des tonnes de façons d’être gentil. Les 26 pages cartonnées du Petit livre de la gentillesse, paru aux Éditions Gallimard Jeunesse, apprennent aux enfants à faire preuve de gentillesse à travers plusieurs scènes de la vie de tous les jours. Si ce livre cartonné de Dominikia Lipniewska est destiné aux enfants de 2 à 4 ans, il n’est pas interdit que les plus grands y jettent également un œil, histoire de remettre un peu de douceur dans leur quotidien.

Apprendre les notions

Alors que tous les animaux dorment encore, Grand Ours Blanc et Petit Ouistiti sont éveillés et vont, grâce à leur histoire, permettre aux plus petits d’apprendre les contraires. "Au dessus, en dessous", "vite, doucement", "froid, chaud", etc. Avec des textes signés Coralie Saudo et des illustrations réalisées par Annelore Parot, il n’y aura rien de plus facile pour faire une nouvelle découverte. Dans la même collection, Casterman propose le livre Petit Ouistiti découvre les couleurs dans lequel Grand Ours Blanc se retrouve couvert de jaune d’œuf et devient rouge de colère lorsqu’il voit Petit Ouistiti se moquer de lui. En septembre prochain, les deux amis se serviront des animaux pour faire découvrir les lettres de l’alphabet et d’histoires drôles et tendres pour apprendre à compter jusqu’à dix !