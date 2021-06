J’ai eu l’idée en février dernier car je pressentais qu’ils allaient nous lâcher en juin", nous confie l’humoriste et chroniqueur de Bel RTL, Bruno Coppens, au sujet de son Dicovid (d’Asymptomatique à Zoonotique et garanti sans effets secondaires) réalisé à base de ses chroniques radios et en presse écrite. "J’ai cumulé et, à un moment, tu as une douleur… Et puis tu en rigoles car tu dois sortir de ça. Et ce qui manquait avec ce gouvernement, c’est un scénario (sourire) ! Car on retient davantage leurs nouveaux mots que leurs chiffres…" Ou quand Bruno Coppens voit le rire comme un "lubrifiant social" !